Песков назвал встречу Трампа и Путина необходимой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что встреча Путина и Трампа необходима и обязательно случится со временем.

Однако ей должна предшествовать огромная работа. По словам Пескова, встреча будет "необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты".

Он отметил, что эту работу еще только предстоит сделать.

Напомним, 18 июля издание The Times сообщило о возможных планах председателя КНР Си Цзиньпина устроить в Китае трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Сообщалось, что встреча может пройти в рамках саммита в сентябре.

По данным издания, Китай планирует отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Планируется провести парад на площади Тяньаньмэнь. Президент России Владимир Путин уже принял приглашение посетить его. Также сообщается, что в КНР не опровергли сообщение японского агентства Kyodo о том, что Пекин уже принял решение пригласить Трампа.