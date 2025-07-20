Экс-чиновники УКС Белгородской области арестованы

Бывший руководитель УКС Белгородской области и его сотрудники арестованы по делу о растрате при строительстве укреплений

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экс-глава управления капитального строительства (УКС) Белгородской области Алексей Сошников и двое его подчиненных задержаны по подозрению в растрате бюджетных средств во время возведения фортификационных сооружений на границе региона.

После задержания Сошникова, а также начальника управления ценообразования УКС Ларису Стрелецкую и заместителя начальника по производству Андрея Решетько доставили в Москву, где суд избрал для них меру пресечения в виде ареста. Им инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), за которую предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в Москву был этапирован новосибирский предприниматель Сергей Петряков, ранее арестованный по тому же делу.