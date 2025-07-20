Системы ПВО отразили почти сотню атак беспилотников ВСУ этой ночью

Минувшей ночью с 23.00 до 07.00 силы ПВО уничтожили 93 беспилотника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России.

Они были перехвачены в небе над девятью регионами и акваторией Черного моря.

38 беспилотников сбиты над Брянской областью. Над Подмосковьем уничтожены 19 БПЛА, в том числе 16 беспилотников, летевших на Москву. 11 БПЛА сбиты над Калужской областью, восемь — над Тульской, по пять — над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря, два — над Курской областью, по одному — над Белгородской и Рязанской областями.