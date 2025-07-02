03 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге благоустроят Метеогорку и Основинский парк, занявшие 2 и 3 места в голосовании по ФКГС

В муниципальную программу благоустройства, помимо территории-победителя голосования по программе "Формирование комфортной городской среды" – участка набережной рек Исети и Ольховки, общественная комиссия включила и двоих лидеров голосования: парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорку) и Основинский парк. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко в эфире программы "Стенд" телеканала "4 канал".

"Екатеринбуржцы очень активно голосовали за эти парки, поэтому не включить их в программу было бы неправильно. Это места притяжения жителей и гостей города" – отметил Владимир Гейко.

Сейчас специалисты составляют эскизный проект благоустройства набережной рек Исети и Ольховки и готовят расчеты, чтобы отправить заявку на получение федеральных средств. Обновление двух других парков выполнят за счет муниципалитета.

В парке 50-летия ВЛКСМ, который стал победителем ФКГС в прошлом году, ведутся подготовительные работы. Его планируют преобразить за три года. Здесь установят спортивные и детские площадки, площадки для собак, освещение, обустроят дорожки и почистят пруд. Благоустройство начнут с восточной части парка, постепенно двигаясь в сторону водоема.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. Благодаря ему вторую жизнь получили набережная Исети от улицы Малышева до Куйбышева, сквер у Оперного театра, "Зеленая роща", парк имени XXII Партсъезда, "Солнечные аллеи" и Преображенский парк. Также стартовало благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ.

Победителем голосования на благоустройство в 2026 году по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) стал участок набережной рек Исети и Ольховки.

В этом году уральская столица набрала рекордные 393 тыс. 285 голосов, уступив первенство только Москве и Санкт-Петербургу. Почти 70% удалось собрать благодаря 4,5 тыс. волонтеров, ежедневно выходящим на улицы, в парки и торговые центры. Среди объектов, участвовавших в опросе, голоса распределились следующим образом:

  • 73 273 – набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до Колмогорова;
  • 67 800 – парк имени 50-летия Советской власти (2 этап);
  • 66 417 – Основинский парк;
  • 47 098 – бульвар по улице Культуры;
  • 39 621 – парк имени В.П. Чкалова по улице Патриса Лумумбы;
  • 37 630 – сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;
  • 32 611 – Преображенский парк (2 очередь, 2 этап);
  • 28 835 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова, вблизи здания № 73/"б" по улице Крауля.

Теги: метеогорка, основинский парк


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