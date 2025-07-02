Латвия больше не будет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Россияне с загранпаспортами на пять лет без биометрии с 15 июля не смогут въехать на территорию Латвии. Об этом сообщила пресс-служба консульского департамента МИД России.

Те же самые меры уже ввела Литва с 1 июня. С этой даты россияне могут въехать в Литву и выехать из нее только на основании 10-летних биометрических загранпаспортов.

При этом требование пока не затронет граждан РФ, которые на поезде едут через Литву в Калининградскую область и обратно. Россияне с разрешением на временное или постоянное проживание в Литве должны оформить 10-летний биометрический загранпаспорт до 1 декабря.

Российским гражданам, имеющим вид на жительство в Латвии или долгосрочную визу, необходимо оформить загранпаспорт с биометрией до 15 января 2026 года. Граждане РФ с краткосрочными шенгенскими визами, выданными по загранпаспорту старого образца, смогут оставаться в Латвии до истечения ее срока действия.

Ранее литовские пограничники начали высаживать из пассажирских поездов россиян с небиометрическими заграничными паспортами. Речь идет о поездах, направляющихся в Калининград, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ", - говорится в сообщении компании.

В ФПК порекомендовали пассажирам покупать билет не позднее чем за 28 часов до отправления с обязательным оформлением (независимо от наличия шенгенской визы) упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД). Также им следует заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литвы.