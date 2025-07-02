Георгий Филимонов рассказал о цифровизации сферы образования Вологодчины

Глава региона Георгий Филимонов рассказал о цифровизации региональной сферы образования. Ранее он заслушал доклады профильных министров и заместителей Губернатора о цифровой трансформации в каждой сфере госуправления.

«Последние два года в Вологодской области почти 100% заявлений на зачисление в детские сады, школы, вузы, колледжи и техникумы подаются преимущественно в электронном формате на портале «Госуслуги» с использованием региональной информационной системы ГИС «Образование». Родители и абитуриенты отмечают удобство сервиса. Он экономит время, дает возможность отслеживать статус заявлений в онлайн-режиме, гарантирует безопасность персональной информации. Все это делает процесс подачи заявлений прозрачным и объективным», – сказал Георгий Филимонов.

Кроме того, все школы Вологодчины подключены к федеральной государственной информационной системе «Моя школа». Здесь 96% обучающихся и более 80% учителей пользуются библиотекой проверенного воспитательного и образовательного контента при подготовке домашних заданий, материалов для внеклассной работы.

С помощью цифрового помощника ФГИС «Моя школа» педагоги ведут учет своей деятельности. Он позволяет хранить в папках информацию о классе, планы работы, протоколы родительских собраний, формировать отчеты, обмениваться документами с коллегами.

Ребята могут смотреть онлайн видеоуроки, лекции, читать художественную литературу, решать тестовые задания, а с помощью цифрового помощника (https://student.edu.ru/) – готовиться к государственной итоговой аттестации, отслеживать олимпиады, конкурсы. Цифровой помощник для родителей помогает выявить способности и интересы ребенка, подобрать наиболее подходящие кружки, секции для всестороннего развития.

В 2025 году в региональной сфере образования также началось активное использование возможностей чат-ботов – это удобный и быстрый способ сообщить необходимую информацию и проанализировать поступающие обращения.

Рассказать о любых видах давления в образовательных организациях, получить практические советы и рекомендации, запросить ответный звонок педагога-психолога для консультации можно в чате-боте «Сообщи об опасности». Для детей, отдыхающих в загородных лагерях Вологодской области, совсем недавно начал работать чат-бот «ДругБотвЛагере35».