Главе "Ростовводоканала" вменили разглашение гостайны

Руководителя "Ростовводоканала" Евгения Юркина заподозрили в разглашении гостайны. Так считают в управлении ФСБ по Ростовской области.

По данным правоохранителей, директор АО "Ростовводоканал" Юркин направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области комплект документов со сведениями, составляющими государственную тайну. В частности, речь идёт об информации о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону.

Началось расследование, приводит РИА Новости данные управления ФСБ по Ростовской области.