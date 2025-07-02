В Югре уволили мэра, принявшего на работу близкого родственника

В Югре по требованию прокурора отстранен глава сельского поселения Нялинское Андрея Кузнецова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокуратура установила, что глава не принял мер к урегулированию конфликта интересов при трудоустройстве в администрацию сельского поселения близкого родственника.

Кроме того, при заполнении справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера он сокрыл сведения о замещении им должности генерального директора и учредителя коммерческой организации в период нахождения на должности главы сельского поселения.

Прокурор внес в представительный орган муниципального образования представление об устранении нарушений федерального законодательства.



Требования прокурора удовлетворены, за допущенное нарушение антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения в связи с утратой доверия.