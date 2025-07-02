Михаил Швыдкой выступил за официальное введение цензуры в России

Экс-министр культуры России и действующий спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что было бы честнее ввести в стране официальную цензуру, чтобы ей занимались "тысячи просвещенных слуг государства", а не бюрократы. Об этом он пишет в колонке для "Российской газеты".

По мнению чиновника, только цензура "может сохранить здоровую обстановку в творческой среде".

"Вполне возможно, меня мучает ностальгия. Но... в существовании цензурного ведомства была своя логика. Предварительная цензура защищала от карательной. Раз в месяц один из замов главного редактора журнала "Театр", где имел честь служить с 1973 по 1990 год, укладывал в портфель верстку очередного номера и отправлялся к цензорам из Главного управления по охране гостайн в печати при Совмине СССР. Он оставлял ее на несколько дней, а затем забирал, украшенную штампом, разрешающим номер к печати. Чаще верстка была без правок", — вспомнил чиновник.

Правок, по его словам, не было, потому что тексты перед попаданием к цензорам проходили через множество редакторов. Если же у цензоров возникали вопросы, это могло грозить увольнением ответственных лиц.

По словам Швыдкого, цензоров в СССР отличала "крайняя доброжелательность", они были "в высшей степени образованны и сведущи в разных литературных и научных премудростях", а также "прекрасно ориентировались в том, что должно, а что не должно знать гражданам нашей прекрасной страны".

"Было пространство идеологической дискуссии, которая вовсе не бесполезна и для культуры, и для общества в целом", — заключил Михаил Швыдкой.