Лидера банды будут судить за резонансные преступления на уральской автомойке

35-летнему жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение в похищении подростков и вымогательстве. Речь идет о злосчастной автомойке, истории про которую успели попасть даже на федеральный канал. Всего было несколько преступлений, которые, по версии следствия, обвиняемый совершал во взаимодействии с другими членами организованной группы в июле, ноябре и декабре 2024 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области,

Следствие считает, что в июле обвиняемый вымогал деньги у одного молодого человека, в ноябре похитил одного подростка, а в декабре - еще двух. Сообщники уральца под его руководством перевозили школьников на автомойку на Карла Маркса, где их избивали. Некоторым пострадавшим обвиняемые предъявляли требования имущественного характера, то есть действовали из корыстных побуждений.

Всего по делу предъявлено обвинение 10 местным жителям по ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). В отношении нескольких из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательственную базу. В отношении лидера группировки следователем СК перед судом заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассмотрено в ближайшее время.