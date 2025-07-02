СК разберется со школьниками-зацеперами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Следственный комитет взялся за школьников-зацеперов. Ведомством начата проверка.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в последнее время в столице Урала участились случаи с подростками, которые, подвергая себя опасности, катаются на прицепных устройствах трамваев. Также школьники портят оборудование электротранспорта и совершают хулиганские действия в отношении пассажиров и водителей.

Для установления всех обстоятельств Следственный комитет начал проверку. Речь может идти о статье 213 УК РФ "Хулиганство" и статье 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества". В ведомстве обещают дать объективную правовую оценку ситуации.

Ранее сообщалось, что водители трамваев на Вторчермете отказываются выходить на линию из-за школьников-зацеперов, ведущих себя неадекватно. Подростки не только цепляются за вагоны, но и бьют стекла и распыляют газ в салонах.