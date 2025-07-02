Признаков того, что экономика РФ стала "тормозить", достаточно много, - Греф

Глава Сбера Герман Греф продолжает предупреждать о рисках переохлаждения российской экономики.

"Признаков того, что экономика РФ стала "тормозить", достаточно много. Мы видим очевидные риски переохлаждения экономики России, очень важно не передержать высокие реальные ставки", - полагает банкир.

На минувшем Петербургском экономическом форуме Греф отмечал, что бизнес при текущих кредитных ставках тратит все больше свободных средств на обслуживание займов, речи об инвестициях и "долгих деньгах" уже не идет – остаться бы на плаву.

"Ощущение такое, что те, кто отвечает за макроэкономику, и те, кто отвечает за денежно-кредитную политику, не пересекаются и не встречаются. К критическому уровню подходит соотношение средств, которыми располагают компании, и обслуживания ими кредитов. И это очень опасная черта, после нее последует череда банкротств. Начинается проблема неплатежей", - предупредил Греф.