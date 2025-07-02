СМИ: Обыски прошли у главы МВД по Ингушетии

В Ингушетии прошли обыски у главы МВД по республике. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Мероприятия проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств.

Mash пишет, что оперативники побывали в кабинетах руководящего состава МВД и у одного из помощников министра. Телеграм-канал утверждает, что задержаны глава центра финобеспечения МВД Ингушетии, начальник отдела и сотрудница бухгалтерии ОМВД по Сунженскому району.

ТАСС уточняет, что задержания прошли два месяца назад. Сегодня из Москвы прибыла группа Главного управления собственной безопасности МВД РФ и провела обыски.