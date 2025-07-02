Макрону понравилось мнение Путина по поводу Ирана – французские СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Путину, хотел получить его мнение и совет по поводу Ирана, и в итоге глава государства оптимистично оценил позицию российского коллеги, заявили в кабинете министров Франции.

Ранее сообщалось, что Макрон и Путин разговаривали по телефону более двух часов. Это был их первый за почти три года разговор. Хотя большая часть разговора была посвящена Ирану и ядерной сделке, также главы государств обсуждали и конфликт на Украине.

Елисейский дворец сообщил, что Путин и Макрон договорились продолжить "обмен мнениями" по конфликту на Украине.

Совместно обсуждать ситуацию с Ираном Парижу и Москве положено напрямую: они являются соавторами Венского соглашения 2015 года (касается ядерной программы Ирана).