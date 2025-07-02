Более 30 миллионов выиграли тюменские вузы на конкурсе Росмолодежь.Гранты

Более 30 млн рублей выиграли тюменские вузы на конкурсе Росмолодежь.Гранты, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что в этом году организаторы получили заявки от 293 учебных заведений, содержащих 2 803 проектных решения, из которых 89 университетов стали победителями. Он обратил внимание, что грант — теперь не разовая субсидия, а двухлетняя программа развития молодежной политики. Комплексные программы развития, которые получают финансирование, выходят за рамки единичных событий и становятся системной работой

От Тюменской области проекты представили три вуза, два из которых стали победителями.

Тюменский государственный университет — с проектом Программа развития молодежной политики "ТюмГУ — университет возможностей" и 14 проектными решениями. Общая сумма поддержки — 21 605 600 рублей. Тюменский государственный медицинский университет — с проектом "Студент-медик: сохранение традиций и профессиональный рост" и 8 проектными решениями. Общая сумма поддержки — 9 386 957 рублей.

"Поздравляю победителей — впереди большие возможности для новых достижений!", - прокомментировал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.