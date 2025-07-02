Мишустин: Россияне должны больше знать о заменителях сахара

Премьер-министр России Михаил Мишустин заинтересовался сахарозаменителями. Разговор о них зашёл во время встречи с председателем совета директоров группы компаний "ЭФКО" Валерием Кустовым.

"А есть большое отличие от сахара? Потому что, как правило, люди, которые употребляет сахарозаменители, жалуются на какой‑то другой вкус", - спросил Мишустин.

Кустов отметил, что отличия небольшие. По мнению Мишустина, надо побольше рассказывать о заменителях сахара.

"Мне кажется, есть очень большое количество людей, кто ищет альтернативу сахару или его применению", - цитирует Мишустина пресс-служба Правительства России.