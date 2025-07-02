Волонтерский центр РМК подвел итоги второго конкурса "Территория добра"

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" подвел итоги второго ежегодного конкурса волонтерских проектов "Территория добра".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в нем приняли участие около четырех десятков активистов из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края. Главное условие – проект должен быть направлен на решение актуальных проблем в регионе, городе или поселке, а также на реализацию социально значимых мероприятий. Это могут быть экологические акции и создание экотроп; разработка игр или обучающих программ для школьников на тему экологии, волонтерства или помощи нуждающимся; мероприятия для детей с особенностями здоровья.

"Идею создания такого конкурса нам подсказали сами волонтеры. Мы часто слышали от коллег, что хорошо бы провести то или иное мероприятие, помочь приюту для животных или провести экоакцию. И мы рады, что конкурс, наконец, позволил людям реализовать их идеи и сделать лучше окружающую среду вокруг себя. Например, первый конкурс позволил закупить снаряжение для клуба юных геологов, создать пространство для обучения школьников металлургическим и горнодобывающим профессиям, посадить сад в пансионате для пожилых людей, чтобы они могли вести более активный образ жизни и дольше сохранять здоровье. В этом году мы вышли за рамки и решили поддержать еще два проекта вне конкурса", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

В этом году дирекция Волонтерского центра РМК выбрала проекты-победители сразу из четырех регионов. Волонтер из Полевского предложила проект "Экодвор" для обучения школьников бережному отношению к природе. Волонтер из Нагайбакского района Челябинской области считает, что нужно создать пространство, где воспитанники детского дома смогут научиться бытовым навыкам.

Доброволец из Кыштыма выступила с инициативой открыть школу корпоративного волонтерства. Активисты из Орска хотят благоустроить территорию местного дома милосердия, а участник из Хабаровского края предложила создать профориентационное пространство "Горный класс".

Вне конкурса Волонтерский центр решил отметить еще два проекта: установка в Варненском районе Челябинской области контейнеров для батареек, чтобы затем отправлять их в переработку, а также установка вольеров в Орском центре защиты животных.

На реализацию проектов авторам дано несколько месяцев. Для всех победителей руководители Волонтерского центра РМК провели образовательный интенсив по проектной деятельности, чтобы активисты могли грамотно формировать свои проекты и эффективно их реализовывать.