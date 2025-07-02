В Югре толпа подростков избила 13-летнего мальчика и сломала ему ребра

В поселке Нижнесортымский Сургутского района толпа подростков азиатской внешности избила 13-летнего мальчика. Ребенку переломали ребра и угрожали убить, если он кому-то расскажет о нападении.

"Страшно стало ходить по улицам. Нам, мамам, страшно стало ходить. Детям страшно стало по улицам ходить. Моего ребенка так затроллили, что я вывезла его отсюда. Его здесь сейчас нет. Хотя бы чуть-чуть пусть ребенок восстановится, потому что психологически он сломан. Его запугали", сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на маму пострадавшего мальчика.

По ее словам, сын две недели терпел адскую боль и не признавался в избиении, и только когда в больнице выяснилось, что у него сломаны ребра – рассказал, что произошло. По данным МВД, в потасовке участвовали четыре ребенка (потерпевший и агрессоры). Все они в возрасте 14-15 лет, все граждане России по рождению.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, по факту нападения на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 и ст. 213 УК РФ – грабеж с применением насилия и хулиганство.

"Группа подростков, находясь в общественном месте в поселке Нижнесортымский Сургутского района, применили в отношении несовершеннолетнего ребенка физическую силу и незаконно завладели имуществом последнего", - говорится в сообщении.

О расследовании и обстоятельствах следователи доложат лично Бастрыкину.