Матвиенко: Молодежь хочет в сварщики, а техникумов нет

России необходимо срочное восстановление системы среднего специального образования. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время "правительственного часа" с участием главы Минпромторга Антона Алиханова.

Она сказала, что точно знает, что конкурс на специальность сварщика судостроительной отрасли порой превышает конкурс в престижные вузы. Молодежь хочет на такие специальности идти, но нет условий. А рабочие профессии востребованы у работодателей.

Недавно сообщалось о большом дефиците сварщиков в России. За январь-май 2025 года было опубликовано более 48 тыс. вакансий для сварщиков. Предлагаемая медианная зарплата довольно высока - 118 тыс. рублей. Однако сварщиков осталось очень мало.