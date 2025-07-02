В новых регионах должны открыться ПВЗ маркетплейсов и сетевые супермаркеты - Минпромторг

Розничная торговля не так активно развивается в новых регионах, как в целом по стране, считают в Минпромторге России. "Сейчас нужно обеспечить открытие в регионах федеральных сетей супермаркетов и пунктов выдачи маркетплейсов", - отметил глава ведомства Антон Алиханов, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что в целом по России сейчас доля онлайн-продаж в розничной торговле составляет 15%. Не слишком много, но рост в прошлом году составил 40%. "Количество пунктов выдачи заказов составляет почти 2 тыс., и почти 1,5 млн поставщиков сейчас на маркетплейсах", - рассказал министр.

Он добавил, что "настало время выровнять правила игры онлайн и офлайн торговли, ужесточить маркировку, выстроить отношения с контрагентами, повысить ответственность за продажу контрафакта и подделок".