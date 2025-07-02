По иску к экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу и области изъято жильё в Испании

У бывшего заместителя начальника главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, его родных и друзей изъяты два земельных участка, жилой дом и апартаменты в Испании. Также им придётся расстаться и с другим имуществом.

Речь идёт о двух автомобилях и других вещах. Они изъяты по иску Генпрокуратуры, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск первого заместителя Генерального прокурора РФ к Сергею Мойсеенко и ещё ряду лиц об обращении имущества и денег в доход Российской Федерации. В обоснование требований истец рассказывает движение Мойсеенко по карьерной лестнице и обращает внимание суда, что ответчик должен был предоставлять сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера как своих, так и родственников.

В 2009-17 гг. Мойсеенко заработал почти 11,3 млн руб. При этом он и дама, с которой Мойсеенко состоял в фактических брачных отношениях, путешествовали по миру, приобретали много изысканных вещей, дарили деньги и давали займы. То есть расходы не соответствовали доходам.