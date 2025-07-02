02 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Долю отечественных самолетов у российских авиакомпаний предложили законодательно закрепить на уровне 50%

Для российских авиакомпаний необходимо законодательно закрепить цель по доле российских самолетов в 50%.

"У нас в 309-м указе президента есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе", - заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов, выступая в Совете Федерации.

Согласно указу о национальных целях развития России до 2030 года, который в прошлом году подписал президент Владимир Путин, одной из задач правительства является увеличение авиационной подвижности населения минимум на 50% по сравнению с показателем 2023 года. При этом обеспечение доли самолетов отечественного производства в парке перевозчиков должно составлять не менее чем 50%.

"Авиапромышленность решает уникальную задачу, наша страна ставит перед собой задачу производства полностью импортозамещенных самолетов. Но идут определенные сдвижки вправо", - констатировал Алиханов.

Он сообщил, что первые пять легкомоторных самолетов "Байкал"(производства УЗГА) планируется передать авиакомпании "Аврора" в конце следующего года. "Сейчас дорабатываются отдельные узлы и системы, одновременно идет сборка летных образцов, чтобы ускорить процедуру сертификации будущих серийных бортов", - сказал министр.

Он добавил, что "самолеты при разработке сразу в летные характеристики никогда не попадают". "Ил-114 первые четыре машины стоят по 4 млрд руб. Следующие будут стоить уже по 2,6 млрд руб. – на уровне конкурентов. Летно-технические характеристики МС-21 и других самолетов будут доводиться", - рассказал министр.

Напомним также, что уже несколько лет существует программа по производству 1000 лайнеров для гражданской авиации до 2030 года, но пока по ней не выпущено ни одного нового серийного самолета.

Теги: авиастроение, самолет байкал, мс-21, антон алиханов


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