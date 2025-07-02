МИД Ирана: Ядерные объекты были серьезно повреждены из-за ударов США

Ядерные объекты Ирана серьезно повреждены в результате атаки США, заявил министр иностранных дел Республики Аббас Аракчи.

"Никто точно не знает, что произошло в Фордо", - сказал в интервью телеканалу CBS News. При этом точно известно, что объекты были серьезно и сильно повреждены, добавил министр. Его слова приводит РИА Новости.

Аракчи сообщил, что Организация по атомной энергии Ирана проводит оценку, позже отчет будет представлен правительству.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не могу вывезти обогащенный уран с ядерных объектов до ударов американских военных. Как он написал в своих соцсетях, это было бы слишком опасно и сложно.

Трампа также заявлял, что удары полностью уничтожили объекты по обогащению урана в Иране. При этом американская разведка так не считает. Там заявили, что удары США по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам исламской республики