Житель Нижнего Тагила нашел в садах боевые гранаты времен Гражданской войны

На Среднем Урале обезвредили боевые гранаты образца 1920-х годов.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, бронебойно-осколочные стальные гранаты времен Гражданской войны обнаружил в садах житель Нижнего Тагила. Он сообщил о находке в органы внутренних дел. На место прибыла группа разминирования ОМОН "Рассвет".

Специалисты установили, что перед ними две 37-мм бронебойно-осколочные стальные гранаты от пушки системы Гочкиса, либо более позднего ее образца – пушки Розенберга, которые были приняты на вооружение в стране с 1915 года. Данные орудия приспосабливали к ведению боя в окопах и активно использовали во время Гражданской войны.

После исследования боевые гранаты с соблюдением всех мер безопасности были транспортированы на спецавтомобиле на полигон. Там их уничтожили накладным зарядом.