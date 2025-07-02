В Тюмени будут судить 19-летнего екатеринбуржца, работавшего "курьером" у мошенников

В Тюмени будут судить 19-летнего екатеринбуржца, по уголовному делу о хищении у пенсионеров более 2,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле молодой человек вступил в сговор с неустановленными лицами и похищал деньги у пенсионеров, притворяясь "курьером". Соучастники звонили пенсионерам, представляясь различными должностными лицами и под ложным предлогом выманивали у них деньги для размещения на "безопасных счетах".

Обманутые пенсионеры передавали свои деньги обвиняемому. Так, три человека отдали ему более 2,5 млн руб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.