02 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

По поручению Георгия Филимонова: Техника из Череповца помогает в уборке территорий города Белозерска

По итогам рабочего визита в Белозерск, который состоялся в конце прошлой недели Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал поручение мэру Череповца Роману Маслову помочь навести порядок в городе.

«Техника прибыла на подмогу позавчера, работала с самого утра. Компания «ТрансАвтоТур» направила восемь специалистов и шесть единиц техники: две комбинированные дорожные машины, мини-погрузчик, экскаватор-погрузчик, самосвал, трактор со щеткой. Со вчерашнего дня подключилась команда «СпецАвтоТранса». До 6 июля планируется привести Белозерск в порядок. В этой взаимопомощи и есть суть настоящей командной работы. Когда один региональный центр помогает другому, когда каждый мэр, каждое предприятие – часть большой системы, нацеленной на результат», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Мэр Череповца Роман Маслов вновь отчитался о выполнении поручения Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Так, вчера работало семь единиц спецтехники и пять человек.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Специалисты убирали смет, снимали грунт с бордюрного камня, косили траву, мыли тротуары и дороги – только за прошедший день удалось вывезти 200 кубометров с улиц. Планируется, что все работы завершатся до конца этой недели.

Теги: георгий филимонов, техника, мэр череповца, белозерск


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