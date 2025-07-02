Суд оштрафовал известную онлайн-школу английского языка Skyeng

В Москве суд оштрафовал известную онлайн-школу английского языка Skyeng. Компания признана виновной в административном нарушении по ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса).

Суд назначил административный штраф в 50 тыс. руб., сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В суде добавили, что при мониторинге сайта Skyeng "были выявлены нарушения правил оказания платных образовательных услуг в деятельности организации: оферта об оказании платных образовательных услуг не отвечает требованиям законодательства".