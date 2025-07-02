Глава Татарстана встретился с Эрдоганом на фоне кризиса в отношениях Москвы и Баку

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Анкару и встретился с турецким лидером на фоне кризиса в российско-азербайджанских отношениях.

"Посетил с рабочей поездкой Анкару. Встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. Товарооборот между Татарстаном и Турцией по итогам прошлого года вырос в два раза", - кратко сообщил Минниханов о визите, запостив в Telegram совместное фото с Эрдоганом.

Сам Эрдоган уже на этой неделе намерен посетить Баку. Турецкий лидер примет участие в саммите Организации экономического сотрудничества.

Турция уже давно оказывает значительное влияние на Азербайджан, поддерживала Баку во время карабахского конфликта и всячески пытается сблизится с Азербайджаном, чему администрация Алиева вовсе не противится.