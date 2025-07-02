02 Июля 2025
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Образование Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Поручение губернатора: В Томской области увеличат число учащихся «Первой профессии» и первыми в стране организуют профобразование 8-классников

"Увеличиваем численность старшеклассников, которые осваивают рабочую профессию по программе «Первая профессия», в полтора раза – до полутора тысяч человек. Такое решение приняли на региональном совете по кадрам. Новый набор – уже в начале 2026 года", - сообщил в своем телеграмм-канале по итогам проведенного им заседания регионального совета по профобразованию губернатор Томской области Владимир Мазур.

На совете были утверждены контрольные цифры приема в колледжах и техникумах, а также рассматривали результаты программы «Первая профессия».

Заместитель губернатора по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева доложила, что в программе «Первая профессия», позволяющей 10-классникам освоить одну из 20 рабочих профессий, на данный момент участвуют 17 колледжей и техникумов региона и 4 филиала в муниципальных образований. Основам профессии обучается тысяча учащихся, из которых 735 завершили обучение, а 45 уже трудоустроены по специальности.

«Мы начинали «Первую профессию» с 500 школьников и только с городов, сейчас в программе – тысяча старшеклассников и 17 муниципальных образований. Общаясь со школьниками, родителями, работодателями, знаю о большой востребованности нашей региональной инициативы. Со следующего года будем учить первой профессии полторы тысячи детей во всех 20 городах и районах нашей области», – поручил губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава региона сообщил, что будет расширен перечень предлагаемых профессий. Так, с будущего года в нем появятся такие востребованные специальности, как «Оператор станков с ЧПУ», «Кондитер» и другие.

Кроме того, Владимир Мазур дал поручение организовать профессиональное обучение на базе восьмых классов школ региона.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Важно отметить, что Томская область будет первопроходцев в стране в реализации этого проекта.

"С нового учебного года начинаем этот проект для 250 детей, которые сейчас окончили 8-й класс, и могут продолжить учёбу в техникумах и колледжах Бакчара, Кожевникова, Кривошеина, Каргаска, Молчанова, Мельникова и Первомайского, а также Стрежевого, Колпашева и Асина. При востребованности проекта будем увеличивать, - подчеркнул Владимир Мазур.

Также на заседании совета Наталия Киселева доложила, что по национальному проекту «Молодёжь и дети» в регионе продолжается участие в проекте «Профессионалитет»: создаются современные мастерские и лаборатории, подготовка будущих специалистов проводится адресно, совместно с работодателями и в соответствие с их заявками. Гарантированные рабочие места обеспечивают студентам ведущие компании региона - Сибирский химический комбинат, Российские железные дороги, «Сибагро», «Микран» и другие.

С будущего года в программе будут участвовать все муниципалитеты области.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

«Перед образовательной сферой нашей области стоят две основных задачи. Первая – удовлетворить потребности главных отраслей региональной экономики. Вторая – дать молодежи со всей области путевку в жизнь, в основе которой – востребованные знания, интересная профессия и перспективная работа. Решение этих задач продолжаем в тесном взаимодействии со школьниками и их родителями, центром занятости, руководителями предприятий», - подчеркнул, завершая обсуждение, Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, проффессионалитет, колледжи, кадры, рабочие профессии


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