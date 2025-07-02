Особый противопожарный режим на Среднем Урале отменяют с 4 июля
На Среднем Урале отменяют особый противопожарный режим. Об этом заявил врио главы региона Денис Паслер.
В своем Telegram-канале он сообщил, что принял решение об отмене особого противопожарного режима в Свердловской области с 4 июля.
"Завтра рассмотрим этот вопрос на заседании правительства", - отметил Паслер.
Он уточнил, что даже когда региональный противопожарный режим не действует, главы муниципалитетов сохраняют право вводить локальные ограничения.
Напомним, что с 19 апреля на Среднем Урале было запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Нарушителям грозили штрафы.