Особый противопожарный режим на Среднем Урале отменяют с 4 июля

На Среднем Урале отменяют особый противопожарный режим. Об этом заявил врио главы региона Денис Паслер.

В своем Telegram-канале он сообщил, что принял решение об отмене особого противопожарного режима в Свердловской области с 4 июля.

"Завтра рассмотрим этот вопрос на заседании правительства", - отметил Паслер.

Он уточнил, что даже когда региональный противопожарный режим не действует, главы муниципалитетов сохраняют право вводить локальные ограничения.

Напомним, что с 19 апреля на Среднем Урале было запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Нарушителям грозили штрафы.