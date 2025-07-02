В ДНР тарифы ЖКХ подняли почти на 30%

С 1 июля в ДНР снова подняли тарифы ЖКХ, причем повышение намного превысило среднероссийское подорожание коммунальных услуг. Подсчитано, что платежка вырастет в среднем на 28%. Власти объясняют это тем, что нужно догонять по тарифам Ростовскую область, где они в 1,4-3,2 раза выше. Планируется выровнять их к 2028 году. Жители ДНР, естественно, недовольны.

В донецких СМИ публикуются сравнительные таблицы новых тарифов в ДНР и Ростовской области. Вода и канализация в Ростовской области дороже на 37%, отопление - на 83%, газ - на 62%, вывоз мусора - в 3,2 раза, электроэнергия - примерно в 2,5 раза. Поскольку в Ростовской области тарифы тоже ежегодно повышаются примерно на 10%, то к 2028 году, чтобы выровнять тарифы, в ДНР придется повышать их ежегодно на 30-40%. Если процесс растянется, то ежегодное повышение составит "всего лишь" 20-30%, но в течение 5-6 лет. Такая перспектива жителей Донбасса вовсе не радует. Ведь о таком же ежегодном повышении зарплат не говорится, а вот тарифы обещают поднимать исправно и весьма сильно.

"Люди в прифронтовой Горловке более 11 лет живут под постоянными обстрелами, а наше руководство выравнивает цены с Ростовской областью", - пишет Александр А.

"Мы гонимся за российскими тарифами. Кто-нибудь из правительства думает о том, что у нас дома без крыш, окна без стекол, кран без воды? Может, быт сначала наладить? Или мы живем в параллельных мирах", - считает Людмила К.

Также отмечают, что тарифы подняли на 30%, а инфляция за год официально будет 7%.

С 1 марта в ДНР более чем в два раза была повышена плата за содержание домов и придомовой территории, притом что в обслуживании домов, несмотря на обещания, не изменилось ровным счетом ничего. В них уже четвертый год никто не убирает, кроме самих жильцов.

О зарплатах в ДНР данных нет. Последний раз глава ДНР Денис Пушилин называл ее летом 2024 года, тогда она составила всего 49 тыс. рублей, то есть на руки - около 43 тыс. При этом медианная зарплата всегда примерно в полтора раза ниже. Но о выравнивании зарплат с Ростовской областью речь не идет.