На тренера изнасилованного под Красноярском мальчика завели уголовное дело о халатности

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности после того, как в СМИ появилась информация об изнасиловании 10-летнего мальчика в спортивном лагере "Сосновый бор" в Сухобузимском районе региона.

В прокуратуре подтвердили, что 25 июня в детском спортивном лагере "трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет совершили в отношении 10-летнего ребенка иные насильственные действия сексуального характера". В СМИ сообщалось со ссылкой на мать мальчика, что ребенка насиловали пластиковой бутылкой.

В прокуратуре заявили, что пострадавший мальчик сообщил о случившемся тренеру. "Однако последний мер к защите прав ребенка не принял и от дальнейших противоправных действий его не оградил. Вскоре ситуация повторилась", - добавили в прокуратуре.