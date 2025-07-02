В Перми водитель автобуса умер за рулем на территории нефтеперерабатывающего предприятия

В Перми водитель автобуса ПАЗ компании "ИТК-Строй" на территории нефтеперерабатывающего предприятия, потерял сознание и въехал в бетонный столб.

Как сообщили Накануне.RU в Инспекции труда Пермского края, водитель ПАЗ скончался от неустановленных причин. Пассажиры автобуса не пострадали. Инцидент произошел 1 июля. Инспекция труда Прикамья приступила к расследованию обстоятельств несчастного случая.

В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти работника.

"При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера" - сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.