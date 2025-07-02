В Керчи задержали мужчину за оправдание атаки БПЛА на Кремль

В Керчи задержали местного жителя, который в интернете оправдывал атаки БПЛА на Кремль. Возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанному 50 лет. Он, используя псевдоним "Ай Яй", в Telegram разместил комментарий с оправданием атаки беспилотниками на резиденцию президента России в Кремле.

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в сообщении признаков оправдания терроризма. Из дома фигуранта изъят компьютер.

Напомним, в мае 2023 года Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Два беспилотника действиями военных были выведены из строя. В Кремле расценили атаку беспилотников как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ.