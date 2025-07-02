Шесть пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск доставлены в Москву

Шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске доставлены на самолете в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале в МЧС России.

"Санитарным рейсом МЧС России в Москву доставили шесть пострадавших", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске пострадали 45 человек, трое погибли. Сообщалось, что в больницах города находятся 35 человек, из них шестеро в тяжелом состоянии.

1 июля ижевское предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ. Предположительно, целью удара мог стать электромеханический завод "Купол", входящий в концерн "Алмаз-Антей" и выпускающий ЗРК "Тор". Возле места происшествия был организован ПВР для эвакуированных сотрудников. Он был нужен тем, кто остался без связи и документов.