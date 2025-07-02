02 Июля 2025
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Фото: Artemas Liu

Далай-лама XIV может дать неприятные для Китая инструкции по поиску своего преемника

Далай-лама XIVсобирается объявить подробности о своем преемнике. Это произойдет в канун 90-летия Его Святейшества. Далай-лама является лидером для 7,7 млн тибетских буддистов. Выбор новой реинкарнации бодхисаттвы Авалокитешвары (кем и является Далай-лама в представлении буддистов) – сложный процесс, тесно связанный с символизмом и молитвами иерархов конфессии. Монахи, которые в итоге укажут на нового Далай-ламу, руководствуются толкованием снов, медитациями в священных местах и ​​консультациями с оракулами — процессом, который часто занимает годы.

Однако Далай-лама XIV намекнул, что при выборе его преемника старые правила (как то: новый Далай-лама должен быть найден в Тибете и должен быть мальчиком младше шести лет) могут не применяться. Его Святейшество даже как-то пошутил, что он может перевоплотиться в "озорную блондинку" с "очень привлекательным лицом". Шутки шутками, но Далай-лама не раз намекал, что искать новую реинкарнацию Авалокитешвары следует за пределами Тибета. Впрочем, четких инструкций в письменном виде Далай-лама еще не давал.

Поиски Далай-ламы за пределами Тибета очень раздражают официальный Пекин, который стремиться взять в свои руки процесс назначения нового Далай-ламы. С 1959 года, когда коммунистический Китай аннексировал Тибет, власти этой горной страны бежали в Индию вместе с Далай-ламой, где и находятся по сей день.

В 2011 году Далай-лама XIV объявил себя в праве сделать три вещи: объявить о завершении цикла реинкарнаций (то есть следующего Далай-ламы просто не будет), признать преемницей женщину или найти преемника из-за пределов Тибета.

Нынешний Далай-лама был найден довольно традиционным способом: во время процесса мумификации тела предыдущего Далай-ламы его голова повернулась с юга на северо-восток, как бы указывая, где будет найден Далай-лама XIV. Также в поисках помог гриб в виде звезды, выросший на гробнице Далай-ламы XIII. Один из монахов также во сне видел "Озеро Оракула", которое существует в реальности. Все эти "знаки" помогли монахам найти в 1937 году нынешнего Далай-ламу. Ему (тогда – маленькому ребенку) предложили определить предметы, которые принадлежали скончавшемуся духовному лидеру, и он без ошибки это сделал, закричав "Это мое!" и указав на четки, трость и барабан своего предшественника.

Теги: далай-лама, буддизм, преемник


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