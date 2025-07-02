Спасателям в Кунгуре пришлось снимать с крыши человека в неадекватном состоянии

Спасателям в Кунгуре пришлось снимать с крыши человека в неадекватном состоянии, сообщили Накануне.RU в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

Инцидент произошел 1 июля 2025 года, на ул. Молодежная.

Прибывшие на вызов спасатели пытались уговорить мужчину спуститься, но продолжительные переговоры ничего не дали. Один из спасателей поднялся на крышу, и когда мужчина отвлекся, провел силовой захват. В этот момент еще два спасателя и сотрудник ФССП поднялись на крышу и применили спецсредства. Мужчину обездвижили, закрепили на носилках и с помощью альпинистского снаряжения спустили на землю и передали "скорой" и сотрудникам ФССП.