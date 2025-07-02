Пентагон остановил уже одобренные поставки Украине ракет и высокоточного оружия

Пентагон приостановил поставки Украине некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов после того, как убедился в сокращении собственных запасов. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби, который обеспокоен заметным сокращением боеприпасов, еще в начале июня, но вступает в силу с 1 июля. Пентагон и Белый дом не комментируют ситуацию.

Как отмечает издание, пока поступает американская военная помощь, выделенная администрацией Джо Байдена. Администрация действующего президента Дональда Трампа не запрашивала дополнительной помощи. По словам представителей Белого дома, оставшихся средств еще хватит на несколько мсяцев.

По словам официальных лиц Пентагона и Конгресса, задерживаются поставки на Украину таких видов оружия: десятки противоракет Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger и ракет класса "воздух-воздух" AIM, а также гранатометов.

Недавно глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США планируют сократить бюджет на закупки нового вооружения для Украины, так как позиция Вашингтона по Украине претерпела изменения. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что было решено поставить интересы США на первое место.

По данным Reuters, с 2022 года США выделили Украине более 175 млрд долларов. Вице-президент Джеймс Вэнс называл цифру 300 млрд. Зеленский в начале текущего года оценил объемы помощи в 75 млрд долларов.



