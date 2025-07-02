ЛДПР запустит сервис для знакомств в Telegram

Партия ЛДПР намерена запустить сервис для знакомств в Telegram. Бот будет называться "Обоюдно". "Мы запускаем уникальный русский бот для честных знакомств и отношений "Обоюдно". Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации - только проверенные данные", - обещают авторы разработки.

В ЛДПР считают, что бот поможет людям искать единомышленников и создавать семьи.

Алгоритм рекомендаций будет настроен не только на геопозицию (кто из желающих познакомиться есть поблизости), но и на увлечения и ориентиры пользователя.

Также в ЛДПР заявили, что бот будет поддерживать формат видео, что поможет избежать мошенничества и фейковых ИИ-аккаунтов.

Несколько лет назад – уже после смерти Владимира Жириновского – ЛДПР представила нейросеть "Жириновский", которая озвучивает текст голосом создателя партии и имеет его внешний вид в видеоформате.