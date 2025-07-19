19 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов поздравил жителей Великого Устюга с 878-летием города

Губернатор Вологодской области выступил на церемонии открытия праздничных мероприятий и вручил награды заслуженным устюжанам, которые внесли большой вклад в развитие родной земли.

«Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с Днем города. Вы – потомки великих русских землепроходцев: Хабарова, Дежнёва и многих других. В вас чувствуется этот дух пассионарности, интеллекта, яркости, харизматичности, свободолюбия. Я вас очень ценю, люблю и благодарю за поддержку, горжусь тем, что Великий Устюг, Вологда и Москва являются ровесниками. Мы с вами несем наследие победителей, эры героев, ярких, свободолюбивых, необычных, смелых созидателей. Искренне желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия, любви, мира вашему дому и, конечно, всесторонних успехов», – обратился Георгий Филимонов к жителям.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Глава региона напомнил, что при поддержке областного Правительства идет большая работа по подготовке к празднованию 880-летнего юбилея Великого Устюга в 2027 году.

(2025)|Фото:t.me/filimonov_official

В этом году уже выделено около 500 миллионов рублей на реконструкцию и благоустройство центральной набережной города. Также запланировано привести в порядок Красную улицу, Советский проспект, площадь Ленина, Монумент Славы и памятник землепроходцам и мореплавателям.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Важно подчеркнуть, что на каждом нашем мероприятии мы помним наших Героев, которые сейчас несут службу на линии боевого соприкосновения. Мы можем проводить такие яркие, добрые, светлые мероприятия, собираться вместе, чувствовать принадлежность к большому Русскому Миру благодаря им. И я уверен, они гордятся тем, что для их семей и детей мы с вами создаем будущее. Каждый из нас на своем мирном поприще помогает приближать Победу, потому что без тыла нет фронта, без тыла нет Победы», – добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В завершение выступления Глава региона вручил государственные награды пяти устюжанам. Так, Медалями «За верность родительскому долгу» отмечены Светлана и Александр Обуховы. За многолетнюю плодотворную работу Почетную грамоту Губернатора Вологодской области получила Ирина Шильцева, преподаватель Великоустюгской детской школы искусств. Еще двое устюжан – Юлия Барсуковская и Фаина Бологова поощрены Благодарственными письмами Губернатора области за большой вклад в развитие библиотечного дела.

В рамках празднования в Великом Устюге проходят концерты, работают интерактивные и музейные площадки: от квестов и детских программ до литературных встреч и художественных выставок. Завершится празднование Дня города 21 июля. С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Теги: георгий филимонов, великий устюг, празднование


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