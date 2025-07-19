19 Июля 2025
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Происшествия Москва Московская область Тульская область Брянская область Калужская область
Фото: Накануне.RU

Над Москвой сбили три беспилотника за полчаса

В течение получаса рядом с Москвой отразили атаку трех БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

По данным Минобороны, с 15:00 до 19.00 мск системы ПВО перехватили 15 беспилотников над территорией Брянской области, шесть — над Калужской и два — над Тульской. В Подмосковье сбили четыре беспилотника, три из которых летели на Москву.

На фоне этого в 18:14 и 18:28 мск во Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже, в 19:04 мск аэропорты возобновили работу. Аэропорт Калуги также прекратил полеты в 15:54 мск. Пока ограничения не сняли.

Больше всего разрушений от атаки дронов 19 июля получила Ростовская область. В Каменске-Шахтинском из-за падения обломков БПЛА загорелись несколько частных домов, ранена сотрудница РЖД. Также в регионе загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия, в результате чего пять населенных пунктов, в которых живут около 2 тыс. человек, остались без света. Кроме того, в области задерживали 50 поездов дальнего следования.

Теги: БПЛА, аэропорт, атака


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