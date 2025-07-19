Мизулина попросила Госдуму об общественной дискуссии по поводу штрафов за поиск экстремистских материалов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила в Госдуму правовое мнение по законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов. Она просит спикера ГД Вячеслава Володина отложить рассмотрение законопроекта в третьем чтении, чтобы провести "широкую общественную дискуссию". Об этом она написала в Telegram-канале.

В направленном в Госдуму правовом мнении авторы аргументируют неоднозначность поправок тем, что отсутствует криминологическое и правовое обоснование введения административной ответственности за поиск экстремистских материалов. Это может повлечь необоснованное привлечение к ней лиц, которые занимаются такой деятельностью "по долгу службы". Кроме того, сложно доказать умысел поиска экстремистских материалов.

Также представители Лиги безопасного интернета указывают на технические сложности признания виновности в правонарушении. Возникает риск того, что действия силовиков будут направлены не столько на выявление лиц, которые сами распространяют экстремистские материалы, сколько на необоснованное привлечение к ответственности рядовых интернет-пользователей.

Законопроект, по мнению представителей организации, "нуждается в существенной доработке и с учетом его социальной значимости и негативного общественного резонанса подлежит публичному обсуждению в профессиональном и экспертном сообществе с привлечением представителей профильных некоммерческих организаций".

Ранее Екатерина Мизулина раскритиковала скандальную инициативу депутатов о штрафах за поиск экстремистских материалов. Она напомнила, что федеральный список экстремистских материалов насчитывает 5473 позиции и включает самый разнообразный контент.

"Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов? Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов <…> также рискует получить штраф", - выразила беспокойство Мизулина.

Как будет работать взимание штрафов за потребление "экстремистского" контента на практике, пока и правда неясно. По словам экспертов, ранее в законах не было ответственности за потребление контента. При этом без доступа к гаджетам посмотреть, что именно человек ищет в интернете, может быть затруднительно. Но в распоряжении силовиков всегда есть более традиционный метод — массовые проверки телефонов у граждан.