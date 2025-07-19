Мизулина попросила Госдуму об общественной дискуссии по поводу штрафов за поиск экстремистских материалов

19 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Мизулина попросила Госдуму об общественной дискуссии по поводу штрафов за поиск экстремистских материалов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила в Госдуму правовое мнение по законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов. Она просит спикера ГД Вячеслава Володина отложить рассмотрение законопроекта в третьем чтении, чтобы провести "широкую общественную дискуссию". Об этом она написала в Telegram-канале.

В направленном в Госдуму правовом мнении авторы аргументируют неоднозначность поправок тем, что отсутствует криминологическое и правовое обоснование введения административной ответственности за поиск экстремистских материалов. Это может повлечь необоснованное привлечение к ней лиц, которые занимаются такой деятельностью "по долгу службы". Кроме того, сложно доказать умысел поиска экстремистских материалов.

Также представители Лиги безопасного интернета указывают на технические сложности признания виновности в правонарушении. Возникает риск того, что действия силовиков будут направлены не столько на выявление лиц, которые сами распространяют экстремистские материалы, сколько на необоснованное привлечение к ответственности рядовых интернет-пользователей.

Законопроект, по мнению представителей организации, "нуждается в существенной доработке и с учетом его социальной значимости и негативного общественного резонанса подлежит публичному обсуждению в профессиональном и экспертном сообществе с привлечением представителей профильных некоммерческих организаций".

Ранее Екатерина Мизулина раскритиковала скандальную инициативу депутатов о штрафах за поиск экстремистских материалов. Она напомнила, что федеральный список экстремистских материалов насчитывает 5473 позиции и включает самый разнообразный контент.

"Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов? Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов <…> также рискует получить штраф", - выразила беспокойство Мизулина.

Как будет работать взимание штрафов за потребление "экстремистского" контента на практике, пока и правда неясно. По словам экспертов, ранее в законах не было ответственности за потребление контента. При этом без доступа к гаджетам посмотреть, что именно человек ищет в интернете, может быть затруднительно. Но в распоряжении силовиков всегда есть более традиционный метод — массовые проверки телефонов у граждан.

Теги: мизулина, правовое мнение, дискуссия, экстремизм


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.07.2025 12:21 Мск "Нужна пояснительная бригада": Мизулина раскритиковала закон о штрафах за поиск экстремистского контента

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети