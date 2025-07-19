Трамп пригрозил Ирану уничтожением его новых ядерных объектов

Если Иран решит построить новые ядерные объекты, они будут уничтожены. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп. Он в очередной раз повторил утверждение, что все три ядерных объекта в Иране, по которым США нанесли удары в конце июня, разрушены полностью.

"Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать", — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

Незадолго до публикации Трампа представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Эбрахим Резаи заявил, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше 60%. Резаи подчеркнул, что Тегерану придется пойти на такой шаг в случае усиления внешнего давления. По словам Резаи, Иран все еще не использовал все свои возможности, но готов пойти на "другие стратегические меры", включая производство современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи признал серьезное повреждение ядерных объектов Ирана в результате атаки США.

Трамп считает, что Иран не мог вывезти обогащенный уран с ядерных объектов до ударов американских военных, так как это было бы слишком опасно и сложно.

Трамп не раз подчеркивал, что удары полностью уничтожили объекты по обогащению урана в Иране. При этом американская разведка так не считает. Там заявили, что удары США по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи тоже заявлял, что США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам исламской республики