Правительство направит более 1 млрд рублей на развитие ЖКХ и энергетики Северного Кавказа

Правительство России дополнительно направит более 1 млрд рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Такое распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как отметили в правительстве, одно из направлений работы таких программ – консолидация регионального имущественного комплекса ЖКХ. Для этого в каждом субъекте созданы единые операторы. Мероприятия программ также направлены на привлечение в отрасль квалифицированных специалистов.

Кроме того, программы призваны установить экономически обоснованные тарифы. Так как они отличаются от действовавших ранее, на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах.

Реализация пилотных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в трех регионах началась в 2022 году. С тех пор эти республики ежегодно получают федеральное финансирование на стабилизацию экономического состояния коммунальной отрасли.