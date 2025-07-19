Реконструкцию аэропорта Геленджика закончат к марту 2027 года

Аэропорт Геленджика закончат реконструировать к 31 марта 2027 года, и тогда воздушная гавань сможет принимать широкофюзеляжные самолеты, сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко.

"Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты", – сказал Таранченко "РИА Новости".

После реконструкции эти ограничения снимут, отметил гендиректор. По его словам, сейчас в аэропорту не хватает сотрудников безопасности и перевозок.

Работы по реконструкции аэропорта Геленджика начались еще в 2005 году. 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ВТБ и администрация Краснодарского края подписали протокол о развитии аэропорта Геленджик. Документ предполагал реализацию инвестпроекта по строительству нового современного аэровокзального комплекса, который позволит улучшить транспортную доступность города и повысит качество услуг, предоставляемых пассажирам и авиакомпаниям. Объем частных инвестиций в реализацию проекта составил более 5 млрд рублей. В 2019 году был построен новый терминал и к концу 2021 года он был подготовлен к обслуживанию пассажиров.

Правда начать работу обновленный терминал так и не смог — в феврале 2022 года почти все аэропорты на юге России закрыли для гражданских самолетов из-за начавшихся боевых действий.

10 июля аэропорт курорта возобновил работу. А 18 июля в аэропорту Геленджика приземлился первый за три с половиной года гражданский рейс – "Аэрофлот" привез пассажиров из Москвы. Загрузка составила 95% - на борт сели 175 человек.