Латвия собирается депортировать 841 россиянина из-за просроченного ВНЖ

У 841 гражданина России истек срок действия вида на жительство в Латвии. Власти потребовали покинуть страну от россиян, которые не подали документы на получение статуса постоянного резидента Европейского союза, как того требуют поправки к закону об иммиграции от 20 июня 2024 года. Об этом сообщает местное Управления по вопросам гражданства и миграции (PMLP).

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В ведомстве уточнили, что еще до 30 июня нужно было подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, а также предоставить справку об успешной сдаче экзамена по латышскому языку. Теперь граждане РФ, не сделавшие этого, обязаны покинуть территорию Латвии до 30 ноября 2025 года.

С 15 июля Латвия запретила въезд для россиян с загранпаспортами с пятилетним сроком действия без биометрии. Российским гражданам, имеющим вид на жительство в Латвии или долгосрочную визу, необходимо оформить загранпаспорт с биометрией до 15 января 2026 года. Граждане РФ с краткосрочными шенгенскими визами, выданными по загранпаспорту старого образца, смогут оставаться в Латвии до истечения ее срока действия.