В Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись частные дома

В результате падения обломков БПЛА в Каменске-Шахтинском загорелись несколько частных домов и хозпостроек. Ранен один человек. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, ранения получила женщина — сотрудница железной дороги. Она доставлена в больницу в состоянии средней тяжести доставлена.

Помимо частных домов, в Каменском районе из-за атаки украинских дронов загорелся трансформатор и отключилась высоковольтная линия. Пять населенных пунктов, в которых живут около 2 тыс. человек остались без света, сообщил глава региона.

На станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, из-за чего образовалась задержка в расписании. В пресс-службе РЖД также сообщили о приостановке поездов. По данным перевозчика, задержаны 50 поездов дальнего следования и отменено несколько пригородных электричек. Позже 10 поездов отправили через перегон Лихая — Замчалово на тепловозной тяге.

"Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших. Пожарные продолжают тушить ландшафтные пожары в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого", — написал Слюсарь в телеграм-канале.