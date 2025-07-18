Российский Красный Крест оказывает помощь пострадавшим от атак БПЛА в Воронеже

Российский Красный Крест оказывает помощь пострадавшим от атак БПЛА в Воронеже, сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня сотрудники Воронежского отделения РКК доставили гуманитарную помощь двум семьям из Левобережного района: продуктовые и гигиенические наборы, одеяла, подушки, комплекты постельного белья, сертификаты на 5000 рублей на товары первой необходимости. Одна семья – многодетная. Мама одна воспитывает троих детей, один из которых инвалид 1 группы. Во время атаки средняя дочь получила резаные раны рук и ног, сейчас она на амбулаторном лечении.

Во второй семье – двое несовершеннолетних детей, которые были госпитализированы с резаными ранами и многочисленными ушибами. Как рассказали мои коллеги, дети чудом остались в живых - в момент атаки они находились в своей комнате, буквально в 1,5 метрах от окна. Сейчас они чувствуют себя хорошо и уже начали помогать родителям наводить порядок в уцелевших комнатах.

Мы продолжим оказывать помощь. Запланированы визиты к пострадавшим жителям Центрального и Коминтерновского районов.

Напомним, атака произошла 15 июля. Пострадали 27 человек, они обратились за медицинской помощью. На следующий день в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы. В одной из больниц двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание.