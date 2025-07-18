Си Цзиньпин может устроить в Китае трехстороннюю встречу с участием Путина и Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин может устроить в Китае трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщает The Times.

Встреча может пройти в рамках саммита в сентябре.

По данным издания, Китай планирует отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Планируется провести парад на площади Тяньаньмэнь. Президент России Владимир Путин уже принял приглашение посетить его. Также сообщается, что в КНР не опровергли сообщение японского агентства Kyodo о том, что Пекин уже принял решение пригласить Трампа.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил, что предметной подготовки к встрече Путина и Трампа пока нет. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентые ввозные пошлины для тех стран, которые будут покупать российские энергоносители, если Москва за 50 дней не заключит перемирие с Киевом. По мнению экспертов, ультиматум Трампа России демонстрирует полную недоговороспособность США.