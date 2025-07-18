Цена билета на самолет из Москвы в Северную Корею превысила 40 тысяч рублей

Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Пхеньян и обратно. Пока можно купить билеты только на два рейса: 27 июля из Москвы в северокорейскую столицу, 29 июля – обратно.

Российские СМИ сообщают, что стоимость билета в одну сторону превышает 44 тыс. руб.

Ранее Минтранс сообщал, что пока рейсы будут выполняться с частотой раз в месяц, при этом в допуске, выданном "Северному ветру" Росавиацией говорится, что рейсы могут осуществляться два раза в неделю.

Российские турагентства сейчас активно предлагают туры в Северную Корею. Правда, до сих пор поездки осуществлялись на поезде из Владивостока. Попасть в КНДР россияне могут только с визой и в составе организованных групп. Несмотря на высокую стоимость туров, они пользуются довольно большим успехом, отмечают туроператоры – россияне не прочь взглянуть на экзотику, которой в представлении большинства является Северная Корея.